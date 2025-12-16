Кристофер Хелалии объяснил, почему западные представители СМИ редко посещают Донбасс.

Американский журналист Кристофер Хелали сообщил представителям информационного агентства "РИА Новости" о том, что хочет получить российское гражданство. Для этого иностранец уже направил соответствующее письмо президенту страны Владимиру Путину. Корреспондент пояснил коллегам, что на Западе представители его профессии не стремятся приезжать на Донбасс и видеть те преступления, которые совершают украинские власти и военнослужащие. По мнению эксперта, это происходит потому, что такая реальность не отвечает интересам этих СМИ и корпораций.

В конечном счете, они являются стенографистами элиты, стенографистами правящего класса. Они создают политическое прикрытие для военных преступлений, которые могут продолжать совершаться. Кристофер Хелали, журналист из США

Напомним, что американец посещал Курскую область после атаки на российский регион Вооруженных сил Украины. Он также находился с рабочим визитом в колледже в Старобельске, разрушенном ракетным ударом киевского режима. Журналист внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец".

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Фото: Piter.tv