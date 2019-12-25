Покинувшая сборную РФ фигуристка Муравьева хочет получить гражданство США или Франции

Спортсменка направила в федерацию прошение об исключении из состава команды. По данным СМИ, она рассматривает пять вариантов для перехода.

Российская фигуристка Софья Муравьева завершила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. Тренер объяснил расставание разными взглядами на построение ее дальнейшей карьеры. Вслед за этим спортсменка направила в федерацию прошение об исключении ее имени из состава сборной России.

По сообщениям средств массовой информации и инсайдеров, фигуристка психологически вымоталась и намерена сменить спортивное гражданство. Главным ее желанием называется получение паспорта Франции или Соединенных Штатов. Всего, предположительно, девушка рассматривает пять вариантов для перехода: Францию, США, Грузию, Казахстан и Узбекистан.

Специалисты расценивают действия спортсменки как подготовку к выступлению под чужим флагом. Эта сложная процедура требует получения официального приглашения от иностранной федерации, одобрения со стороны Федерации фигурного катания на коньках России и обязательного пропуска всех турниров следующего сезона.

Представители профессионального сообщества уже отреагировали на ситуацию. Заслуженный тренер Этери Тутберидзе заявила об отсутствии смысла в совместной работе с Муравьевой. Депутат Ирина Роднина в телеинтервью выразила уверенность, что в других национальных командах фигуристку не ждет ничего хорошего.

