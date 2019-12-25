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Медсестра из Ленобласти погибла при атаке ВСУ на Геленджик
Сегодня, 14:42
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Медсестра из Ленобласти погибла при атаке ВСУ на Геленджик

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Женщина приехала на курорт отдохнуть.

Вооруженных силы Украины нанесли мощный удар Геленджику в минувший понедельник. В результат обстрела БПЛА погибла медсестра из Ленинградской области, сообщил Telegram-канал "Осторожно, Петербург".

По данным издания, женщина приехала на отдых в город-курорт из Ломоносова. Медсестра работала в детском поликлиническом отделении №72  — она делала массаж юным пациентам.

После удара по пляжу к Геленджике обломки беспилотников рухнули в селе Архипо-Осиповка. По последним данным, ранения получили 58 человек, еще семь погибли. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку ВСУ бесчеловечным терактом, ведь населенный пункт не имел никакого отношения к военной инфраструктуре.

По последним данным, 21 пациент был госпитализирован в стационары. Еще 19 человек, включая 3 несовершеннолетних, экстренно эвакуировали в специализированные медицинские учреждения Краснодара.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: атака всу на геленджик, геленджик погибшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России,

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