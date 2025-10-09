Путин встретился с Алиевым в Таджикистане

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Оба президента находятся в Душанбе с рабочим визитом. Путин напомнил, что недавно виделся с Алиевым в Пекине в сентябре нынешнего года, а также провел с азербайджанским коллегой телефонный разговор. На встрече глава государства отметил, что хотел начать встречу с крушения самолета компании AZAL, которое произошло в декабре 2024 года.
Ранее мы сообщали, что Россия и Таджикистан подписали договоры о развитии трудовой миграции.
Видео: официальный сайт президента России
