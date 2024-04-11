Точную копию "Матери-Родины" на Пискарёвке напечатали на 3D-принтере

Монумент впервые получил цифровой образ.

Пресс-служба администрации Калининского района сообщила, что на промышленном 3D-принтере напечатали точную копию монумента "Мать-Родина" в масштабе 1:20. Готовую копию передадут Пискарёвскому мемориалу 9 мая.

Глава районной администрации Михаил Асташкевич пояснил, что это первый памятник монументальной скульптуры в Петербурге, который получит свой цифровой образ. Идея возникла из‑за отсутствия точных копий — не авторских набросков или матриц, а именно той модели, что установлена на постаменте.

Благодаря поддержке губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, нашему неравнодушному бизнесу, социальной ответственности, реализуем сейчас этот проект, в результате которого будет создана первая копия цифрового образа монумента Матери Родины. Михаил Асташкевич, глава администрации Калининского района

Цифровой образ позволит проводить реставрацию с точностью до миллиметра, а также получать данные о техническом состоянии скульптуры для планирования работ. Кроме того, появится возможность делать точные макеты монумента для передачи в дар делегациям, посещающим мемориал.

Директор Пискарёвского мемориального комплекса Сергей Качковский отметил, что главная задача — сохранить облик памятника для будущих поколений.

Даже нет формы, как она выглядит. Её в своё время делали, грубо говоря, прямо на ходу, лепили. И самой модели, чертежей точных нету. Первая цель была — сохранить эту модель для потомков. Сергей Качковский, директор Пискарёвского мемориального комплекса

Видео: ВКонтакте / Калининский район Санкт-Петербурга