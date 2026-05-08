В США напомнили, что Украина много раз упускала шансы на мир.

Если Вооруженные силы Украины атакует Москву в День Победы, то заслужит самое суровое наказание. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Эксперт уточнил, что власти с Банковой улицы уже не единожды упускали шанс по мирному урегулированию кризисной ситуации с Кремлем.

Мы видим сейчас, — это как раз попытка США и России выработать некую большую сделку, которая бы подвела к урегулированию и украинского, и иранского конфликтов. <…> Я думаю, Украина сейчас стоит на пороге очень жестокой смерти — заслуженно жестокой смерти, <…> если она действительно запустит дроны против России 9 Мая. Скотт Риттер, эксперт

Напомним, что 8 мая началось перемирие, объявленное российским президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В это время Вооруженные силы России не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом в соседнем государстве.

