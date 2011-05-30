В США рассказали о реакции Совбеза и Минобороны России на действия Европы в поддержку Украины.

Европейские государства не смогут создать армию, способную нанести поражение России. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена. Эксперт уточнил, что страны коллективного Брюсселя в военном плане не может ничего противопоставить Москве. Поэтому сейчас для региона наступает момент истины, когда он может или замолчать, либо действовать дальше.

Минобороны России опубликовало список европейских объектов, которые могут стать целями, поскольку там выпускаются дроны, применяемые для ударов по российской территории. <…> То, что делает Европа <…> — это акт войны. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер уверен, что потом Европе придется обсудить вопрос о том, готова ли она в условиях экзистенциального экономического кризиса бросить все и заняться созданием общеевропейской армии. Он добавил, что такая армия просто не сожет существовать.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen