В США видят успех ВС РФ в зоне СВО.

Украинским властям не придется отказываться от контроля территорий в Донецкой народной республике (ДНР) в рамках переговорного процесса с российским руководством, так как планомерное продвижение Вооруженных сил России приведет к разрушению позиций армии киевского режима на Донбассе. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала экс-полковника США Даниэла Дэвиса.

Русские формируют поле боя. Даже в такую плохую погоду Россия продвигается вперед. <…> Краматорск и Славянск — два крупных города в этом районе. Русские приближаются к ним. Вы увидите, как русские возьмут эти города. Когда это произойдет, украинские позиции рухнут на Донбассе. Украинцы никогда не откажутся от Донбасса. А им и не нужно будет ни от чего отказываться! Это просто будет принадлежать русским. Вас выгонят оттуда! Скотт Риттер, эксперт

Западный аналитик добавил, что такой исход определило техническое превосходство российской армии. Продвижению сил Москвы не помешает даже вхождение стран коллективного Запада в прямой военный конфликт. В частности, Скотт риттер напомнил об успехах специального подразделения ВС РФ под названием "Рубикон". Оно занимается ликвидацией целей и охотой за противником.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive