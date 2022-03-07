Аналитик Риттер: США не смогут выполнить обещание Трампа блокировать Ормуз

Скотт Риттер рассказал о том, что Пентагон побоится отправлять военные корабли на Ближний Восток.

Решение американского президента-республиканца Дональда Трампа взять в блокаду акваторию Ормузского пролива просто неисполнимо, так как в этом случае вашингтонская администрация рискует вступить войну со всем миром. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала журналиста Джоша Галлоуэя. Иностранный эксперт уточнил, что осуществление блокады вблизи Ближнего Востока ставит под угрозу весь американский контингент. А блокировка участка с дальней дистанции будет бессмысленна.

Блокада — это акт войны, а значит, перемирие прекращается. <…> Через этот пролив протекает кувейтская нефть, нефть Арабских Эмиратов, а также саудовская, бахрейнская и катарская. Мы не в состоянии начать блокаду Ормузского пролива. В этом случае мы просто объявим войну всему миру. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер добавил, что Пентагон вряд ли проведет собственные военные корабли близко к проливу, так как в противном случае СШа лишатся этих судов. Он не исключил, что в результате блокада просто отступит дальше, в Индийский океан.

