Миронов предложил увеличивать пенсионный стаж женам участников СВО с детьми

В Госдуме рассказали о работе матерей, воспитывающих дома детей, пока мужья находятся на СВО.

В России предлагается засчитывать в страховой пенсионный стаж женщины с детьми время, проведенное мужем на фронте. Соответствующее заявление журналистам сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты рассказал, что пока мужья находятся на специальной военной операции (СВО), жены зачастую не могут работать, так как они занимаются домом и воспитанием детей. Таким образом женщины теряют профессиональный трудовой стаж.. Однако, речь идет о такой же работе, говоря о воспитании детей, которая оказывается особенно трудной в условиях, когда семья ждет возвращения домой отца и мужа.

Наша фракция разрабатывает новую инициативу, основанную на обращениях граждан. Мы предлагаем увеличивать стаж неработающим женам участников СВО, воспитывающим несовершеннолетних детей. Суть проста: сколько времени супруг провел на фронте, столько женщине засчитывается дополнительно в стаж. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Миронов потребовал запретить детям езду на питбайках после гибели 3-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv