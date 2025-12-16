Джон Миршаймер уверен в победе Москвы над Киевом на поле боя.

В американских национальных интересах будет прекратить вооруженный конфликт на Украине и перестать поставлять киевскому режиму оружие. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Europe of Sovereign Nations.. Иностранный специалист заметил, что думает о том, что именно русские выиграют в конфликте. При этом западный аналитик уверен,что Москва доведет Киев до разгромного поражения. А категорический отказ чиновников с Банковой улицы от признания реалий на поле боя только усугубляет положение страны, гарантируя Украине еще более масштабное поражение.

Трамп совершил серьезный разворот в сторону Азии. <…> И сейчас Запад отправляет Украине оружие, которое должно было пойти в Восточную Азию. Поэтому в наших интересах прекратить конфликт на Украине, перестать поставлять ей вооружение и вместо этого вернуться к отправке оружия в Восточную Азию для сдерживания Китая. Джон Миршаймер, эксперт

Эксперт добавил, что в будущем Украина ни при каких обстоятельствах не сможет вступить в НАТО, что также является победой Кремля.

Миршаймер: Россия оказалась в пугающе сильной позиции из-за разлада США с ЕС.

Фото и видео: YouTube / Europe of Sovereign Nations (ESN Group)