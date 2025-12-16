Захар Прилепин заявил об отказе от политической деятельности

Писатель сообщил, что его членство в партии "Справедливая Россия" заморожено. Политических заявлений он не делает и не планирует возвращаться в политику.

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин в интервью РИА "Новости" заявил, что в настоящее время не занимается политикой и не делает политических заявлений. По его словам, планов о продолжении политической карьеры у него нет, а членство в партии "Справедливая Россия" заморожено.

Ранее в СМИ появилась информация, что Прилепин может занять должность проректора Горного института. Писатель отметил, что пока никаких контрактов не подписывал, однако получил предложение о работе в Петербурге и принял его.

Прилепин родился в 1975 году в Рязанской области, участвовал в боевых действиях в Чечне. Литературную карьеру начал в 2003 году, опубликовав более 20 книг. В 2020 году он основал партию "За правду", которая позже объединилась со "Справедливой Россией". С 2023 года писатель служит в зоне специальной военной операции. Весной 2023 года на него было совершено покушение, а в ноябре 2025 года он заключил контракт с добровольческим корпусом и вернулся в зону СВО.

Ранее Писательница Ася Лавринович поделилась впечатлениями от участия в "Литературной почте" на Книжном салоне.

Фото: ВКонтакте / Захар Прилепин