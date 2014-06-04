В Петербурге открыли памятник врачам и пациентам, погибшим от коронавируса

Монумент установили в саду Милосердия рядом с больницей Боткина, принявшей первый удар пандемии

На северо-востоке Петербурга открыли мемориал в память о врачах и пациентах, погибших от коронавирусной инфекции. Памятник высотой более 4,5 метра установили в саду Милосердия — рядом с больницей имени Боткина и медицинским университетом имени Мечникова, которые первыми приняли заболевших в начале пандемии.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Александр Беглов, главврач Боткинской больницы Денис Гусев, скульптор Владимир Бродарский, медики и общественники. Собравшиеся почтили память жертв минутой молчания.

Сегодня мы открываем монумент в честь всех, кто ушел из жизни во время пандемии. На весь мир, на нашу страну, наш город обрушилось это зло. Первыми на пути этой болезни встали врачи, медсестры, санитарки, водители скорой помощи. Они не знали, что будут героями, но они ими стали. Многие ценой своей жизни спасли людей, сутками находились в красных зонах, оказывали помощь всем. Город выстоял, проявил свой характер. Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Беглов поблагодарил волонтёров, которые привозили продукты нуждающимся и пожилым людям, а также горожан, подвозивших медиков и больных. Он отметил, что пандемия изменила городское здравоохранение — в кратчайшие сроки построили стационары нового типа, корпуса-трансформеры.

Мемориал выполнен из бронзы и установлен на гранитном пьедестале. Композиция символизирует застывший огонь памяти — образ борьбы жизни и смерти, развернувшейся в годы пандемии. У памятника нет оград, он виден из любой точки сада, чтобы каждый мог подойти, прикоснуться и вспомнить тех, чьи жизни унесла болезнь.

Фото: Смольный