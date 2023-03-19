Сотрудники ГАТИ очистили от снега памятник защищавшему Ленинград торпедному катеру "Комсомолец"

Монумент, установленный в 1973 году на берегу Галерного ковша, напоминает о подвиге моряков, защищавших Ленинград в годы блокады.

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) и председатель Общественного совета при инспекции вместе с жилищным агентством привели в порядок территорию вокруг памятника "Торпедный катер "Комсомолец"". Монумент, расположенный на территории бывшего "Ленэкспо" в Василеостровском районе, очистили от снега.

Памятник был установлен на берегу Галерного ковша 27 октября 1973 года по проекту архитектора Евгения Травникова. Он является частью архитектурного ансамбля набережной и пешеходной общественной зоны.

Торпедные катера проекта 123К, символом которых стал монумент, принимали активное участие в обороне Ленинграда и снятии блокады. Моряки, служившие на этих судах, проявили настоящие мужество и отвагу, защищая рубежи Родины.

К 80-летию Великой Победы памятник был отреставрирован, чтобы сохранить память о героических страницах истории города.

