"Из рук в руки": 372 грамма "счастья" изъяли полицейские у дилера-контактника

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 38-летнего жителя Кировского района. Мужчина подозревается в незаконном сбыте наркотиков контактным способом — без закладок и тайников, напрямую покупателю.

В ходе обыска его квартиры полицейские обнаружили контейнер с порошкообразным веществом, несколько полимерных пакетов с порошкообразным и растительным веществом, а также электронные весы и упаковочный материал на холодильнике в кухне. Общая масса изъятого составила 372,1 грамма. Экспертиза показала, что в одном из пакетов находился мефедрон массой 225,5 грамма. Остальные вещества (около 146,6 грамма) направлены на дальнейшее исследование.

В УМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов и соучастников.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области