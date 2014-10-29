Сегодня, 13:09
d_s_sarkisov

Песков: один разговор Путина и Трампа не оздоровит обстановку в мире

В Кремле ответили на вопрос, может ли беседа двух президентов в некоторой степени оздоровить обстановку в мире.

Один разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не оздоровит обстановку в мире. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, считают ли российские власти, что беседа двух президентов в некоторой степени оздоровила обстановку в мире. Песков считает, что одного разговора недостаточного для того, чтобы "оздоровить обстановку в мире".

Ксожалению, концентрация конфликтов настолько велика и настолько серьезные последствия целого ряда конфликтов для международной обстановки и в целом для международной экономики.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также Песков добавил, что на сегодняшний день "очень сложно эти тенденции прекратить в один момент".

Ранее Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы.

