Песков: один разговор Путина и Трампа не оздоровит обстановку в мире

Один разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не оздоровит обстановку в мире. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков считает, что одного разговора недостаточного для того, чтобы "оздоровить обстановку в мире".

Ксожалению, концентрация конфликтов настолько велика и настолько серьезные последствия целого ряда конфликтов для международной обстановки и в целом для международной экономики. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также Песков добавил, что на сегодняшний день "очень сложно эти тенденции прекратить в один момент".

Ранее Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы.

Видео: Telegram / ВЕСТИ