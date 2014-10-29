Песков: один разговор Путина и Трампа не оздоровит обстановку в мире

Один разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не оздоровит обстановку в мире. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ксожалению, концентрация конфликтов настолько велика и настолько серьезные последствия целого ряда конфликтов для международной обстановки и в целом для международной экономики.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Также Песков добавил, что на сегодняшний день "очень сложно эти тенденции прекратить в один момент".
Ранее Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы.
