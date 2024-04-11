Появились кадры ДТП с перевёртышем на Невском проспекте

Накануне, 2 мая, на Невском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого один из автомобилей перевернулся на крышу. В социальных сетях появилось видео с регистратора другого автомобиля, запечатлевшее момент аварии.

На кадрах видно, что водитель Daewoo Matiz на высокой скорости попытался проскочить между рядами, однако врезался в Hyundai, после чего миниатюрная иномарка опрокинулась. К счастью, в ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер