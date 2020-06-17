На Октябрьской набережной автобус наехал на женщину

В результате ДТП пострадавшая получила различные травмы.

Полиция Невского района проводит проверку по факту аварии на Октябрьской набережной. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 22 мая 53-летний водитель, управляя автобусом King Long и двигаясь по Зольной улице от Дальневосточного проспекта, при повороте налево сбил женщину 1963 года рождения в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшая получила различные травмы, ее госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как пишет "Бриф24", автобус был туристическим, в нем находились дети. Их пересадили в другой транспорт. Все обстоятельства и детали происшествия устанавливают.

Ранее на Piter.TV: в ДТП с мотоциклом в Ленобласти мог погибнуть миллиардер Михаил Смирнов.

Фото: Piter.TV