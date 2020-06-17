В МЧС России петербуржцев предупредили о сильном ветре 23 мая

В ГУ МЧС России по Петербургу горожан предупредили о сильном ветре в субботу, 23 мая. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра его порывы местами составят до 17 м/с.

Местным жителям рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона. Машину стоит поставить в гараж или припарковать вдали от слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска. Пресс-служба МЧС России

Ранее синоптик Александр Колесов предупредил о том, что в Северной столице начинается дождливый период. Погоду будут определять циклоны.

