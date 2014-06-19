В Петербурге перед выходными ожидаются холодные ливни

В пятницу, 22 мая, погоду в Петербурге будет определять холодная, тыловая часть циклона, центр которого располагается над югом Карелии. В городе и области прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременные ливневые дожди, а по Ленинградской области возможны грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днём температура воздуха в Петербурге составит +15…+17 градусов, в Ленинградской области – +13…+18 градусов, а на востоке региона столбики термометров могут подняться до +19…+24 градусов.

Ветер будет западным, его скорость составит 5–10 м/с. Атмосферное давление останется стабильным – около 762 мм рт. ст., что немного выше климатической нормы.

