В МВД пообещали помочь блогеру Черкашину, которому грозит депортация

Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова заявила, что возможная депортация из России известного блогера-токаря Ивана Черкашина недопустима. В МВД ей пообещали провести проверку и принять меры.

21 мая Лантратова обратилась в МВД РФ с просьбой помочь блогеру. Уже полтора месяца он пытается добиться исключения из реестра контролируемых лиц. Ему заблокировали счета и грозят депортацией с пятилетним запретом на въезд.

Лантратова отметила, что видит активную поддержку Ивана людьми, которые отмечают его преданность стране. Она считает абсолютно недопустимым, чтобы человек, приносящий такую пользу государству, страдал из-за технической ошибки. По словам омбудсмена, нельзя терять таких людей, особенно когда речь идет о бюрократической накладке.

На днях блогер рассказал, что в декабре он не успевал продлить миграционную карту, поэтому выехал из страны, чтобы ее обновить. По возвращении при регистрации Иван предъявил трудовой договор. Однако в базу его внесли не как трудового мигранта, а как вновь прибывшего. Из-за ошибки в базе МВД ему заблокировали счета, а теперь грозит депортация.

