Прокуратура требует устранить нарушения при содержании общего имущества дома на Малодетскосельском проспекте
Сегодня, 9:53
Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Управляющая компания не обеспечила надлежащее содержание общего имущества дома 29 по Малодетскосельскому проспекту. На фасаде имеются разрушения и отслоения штукатурно-окрасочного слоя, трещины и выбоины на стенах, сообщили 6 мая в надзорном ведомстве. 

По итогам проверки прокуратура предъявила в суд исковое заявление о возложении на УК обязанности привести имущество в хорошее состояние. В настоящее время его рассматривают.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура потребовала возместить моральный вред пенсионерке за травмы, полученные на гололеде в Приморском районе. 

Фото: Piter.TV 

