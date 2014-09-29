Прокуратура требует устранить нарушения при содержании общего имущества дома на Малодетскосельском проспекте

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Управляющая компания не обеспечила надлежащее содержание общего имущества дома 29 по Малодетскосельскому проспекту. На фасаде имеются разрушения и отслоения штукатурно-окрасочного слоя, трещины и выбоины на стенах, сообщили 6 мая в надзорном ведомстве.

По итогам проверки прокуратура предъявила в суд исковое заявление о возложении на УК обязанности привести имущество в хорошее состояние. В настоящее время его рассматривают.

