Прокуратура потребовала возместить моральный вред пенсионерке за травмы, полученные на гололеде в Приморском районе

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению 74-летней женщины. В январе пенсионерка поскользнулась и упала возле дома 12 по Богатырскому проспекту. В больнице ей диагностировали закрытые оскольчатые переломы костей правой руки. Потерпевшая до сих пор восстанавливается после операции, рассказали 5 мая в надзорном ведомстве.

Падение произошло из-за плохой уборки территории со стороны ООО "АвтоТехОбслуживание плюс". Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с общества компенсации морального вреда. В настоящее время документ рассматривают.

