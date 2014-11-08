Прокуратура потребовала возместить моральный вред пенсионерке за травмы, полученные на гололеде в Приморском районе
Сегодня, 9:54
Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению 74-летней женщины. В январе пенсионерка поскользнулась и упала возле дома 12 по Богатырскому проспекту. В больнице ей диагностировали закрытые оскольчатые переломы костей правой руки. Потерпевшая до сих пор восстанавливается после операции, рассказали 5 мая в надзорном ведомстве. 

Падение произошло из-за плохой уборки территории со стороны ООО "АвтоТехОбслуживание плюс". Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с общества компенсации морального вреда. В настоящее время документ рассматривают. 

Ранее на Piter.TV: петербургская прокуратура восстановила права жены участника СВО. 

Фото: Piter.TV 

