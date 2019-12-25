Петербургская прокуратура восстановила права жены участника СВО

Женщине начислили налоги на имущество, находящееся в собственности.

В прокуратуру Фрунзенского района Петербурга обратилась супруга участника СВО, сообщившая о нарушении ее прав. Так, проверка показала, что женщине начислили налоги на имущество, находящееся в собственности. Однако законодательство освобождает бойцов и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц, рассказали 4 мая в надзорном ведомстве.

В результате нарушения были устранены: в базу данных налоговых органов внесены соответствующие сведения.

Ранее на Piter.TV: мальчик, отравившийся в школьной столовой в Петербурге в 2023 году, получил 100 тыс. рублей компенсации после вмешательства прокуратуры. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Средства выплатили еще нескольким ученикам.

