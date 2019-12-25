Перед судом предстанет петербурженка, которая ударила полицейского в Петергофе
Сегодня, 10:44
Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы, которой вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом сообщили 4 мая в надзорном ведомстве. 

В марте фигурантка находилась в состоянии алкогольного опьянения на улице Первого Мая в Петергофе и нарушала общественный порядок. Сотрудник полиции потребовал от женщины прекратить противоправное поведение и предъявить документы, в ответ обвиняемая напала на него, ударив сумкой по шее. После правоохранитель применил к ней наручники. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что женщину, ударившую полицейского на Прибрежной улице, будут судить в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

