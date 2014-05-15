Женщину, ударившую полицейского на Прибрежной улице, будут судить в Петербурге

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы. Ей вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным надзорного ведомства, в декабре прошлого года полицейские прибыли в квартиру фигурантки в доме на Прибрежной улице в ходе проведения процессуальной проверки. Женщина нанесла одному из правоохранителей несколько ударов по голове. По словам обвиняемой, она не была согласна с ее доставлением в отдел.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV