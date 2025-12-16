  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пропавшую в Таиланде россиянку госпитализировали на Пхукете
Сегодня, 11:55
150
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Пропавшую в Таиланде россиянку госпитализировали на Пхукете

0 0

Полиция тайского острова рассказала о местонахождении россиянки.

Считавшаяся ранее пропавшей на территории Таиланда россиянка Шанти Боровских была госпитализирована на острове Пхукет. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал в местной туристической полиции. Ранее СМИ уведомили о том, что проживавшая в стране с ноября 2025 года гражданка России перестала выходить на связь первого июня. По словам добровольца Светланы Шерстобоевой, к которой обратились родственники пострадавшей, женщине собирались купить билет в Москву на 8 июня после тщетных попыток найти в Таиланде работу и отсутствия денежных средств к существованию. 

Гражданка РФ сейчас находится в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Она получила легкие травмы при невыясненных обстоятельствах, врачи оказывают ей медицинскую помощь.

сообщение полиции Таиланда

Россиянина задержали во Вьетнаме за кражу багажа в аэропорту.

Фото: pxhere.com

Теги: таиланд, туризм, шанти боровских
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии