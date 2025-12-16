Пропавшую в Таиланде россиянку госпитализировали на Пхукете

Полиция тайского острова рассказала о местонахождении россиянки.

Считавшаяся ранее пропавшей на территории Таиланда россиянка Шанти Боровских была госпитализирована на острове Пхукет. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал в местной туристической полиции. Ранее СМИ уведомили о том, что проживавшая в стране с ноября 2025 года гражданка России перестала выходить на связь первого июня. По словам добровольца Светланы Шерстобоевой, к которой обратились родственники пострадавшей, женщине собирались купить билет в Москву на 8 июня после тщетных попыток найти в Таиланде работу и отсутствия денежных средств к существованию.

Гражданка РФ сейчас находится в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Она получила легкие травмы при невыясненных обстоятельствах, врачи оказывают ей медицинскую помощь. сообщение полиции Таиланда

Россиянина задержали во Вьетнаме за кражу багажа в аэропорту.

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