Напавший на полицейского на проспекте Обуховской Обороны стал фигурантом уголовного дела

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ст. 318 и ст. 319 УК РФ в отношении 31-летнего мужчины. Об этом рассказали в СК РФ.

Следствие утверждает, что 21 апреля в Невском районе фигурант напал на полицейского при исполнении. Сначала он начал нецензурно выражаться в адрес правоохранителя, после чего оскорбления переросли в драку. Злоумышленник ударил представителя власти по лицу и голове.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее на Piter.TV: оглашен приговор мужчине, который ударил полицейского на улице Металлургов. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год условно с испытательным сроком также на год.

