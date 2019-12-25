Напавший на полицейского на проспекте Обуховской Обороны стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 14:59
Сначала он начал нецензурно выражаться в адрес правоохранителя, после чего оскорбления переросли в драку.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ст. 318 и ст. 319 УК РФ в отношении 31-летнего мужчины. Об этом рассказали в СК РФ. 

Следствие утверждает, что 21 апреля в Невском районе фигурант напал на полицейского при исполнении. Сначала он начал нецензурно выражаться в адрес правоохранителя, после чего оскорбления переросли в драку. Злоумышленник ударил представителя власти по лицу и голове. 

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. 

Ранее на Piter.TV: оглашен приговор мужчине, который ударил полицейского на улице Металлургов. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год условно с испытательным сроком также на год. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

