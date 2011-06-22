Оглашен приговор мужчине, который ударил полицейского на улице Металлургов

Злоумышленник находился в состоянии опьянения.

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, которому вменили ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 22 апреля.

В январе фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения у парадной дома по улице Металлургов, в ответ на задержание пнул сотрудника полиции. Его планировали доставить в отдел после совершения административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Подсудимый признал вину полностью. В результате суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год условно с испытательным сроком также на год.

