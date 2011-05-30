Росгвардейцы задержали молодого человека, напавшего на женщину на Заневском проспекте

В больнице пострадавшей диагностировали закрытую травму груди, перелом ребер, ушибы внутренних органов и другие повреждения.

В Красногвардейском районе Петербурга росгвардейцы задержали 18-летнего парня, который напал на 56-летнюю женщину. Инцидент произошел 17 апреля на Заневском проспекте.

В полицию поступила информация о том, что на парковке магазина молодой человек избил местную жительницу. Сначала правонарушитель нанес ей серию ударов руками, а когда жертва упала на землю, продолжил бить ногами. К адресу прибыл наряд вневедомственной охраны и поймал злоумышленника, применив наручники. Ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Для пострадавшей вызвали скорую помощь. В больнице диагностировали закрытую травму груди, перелом ребер, ушибы внутренних органов и другие повреждения.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти