В ходе дорожного конфликта на Днепропетровской водитель BMW угрожал оппоненту травматическим пистолетом

Злоумышленник также избил потерпевшего.

Полиция Фрунзенского района Петербурга задержала водителя автомобиля BMW, который размахивал травматическим пистолетом во время дорожного конфликта, рассказали в МВД России.

Еще вечером 12 апреля в дежурную часть обратился 26-летний мужчина, заявивший, что на Днепропетровской улице он поссорился с неизвестным. Последний напал на потерпевшего и пригрозил оружием, а потом скрылся.

Накануне на Суворовском проспекте по подозрению в совершении преступления поймали 41-летнего жителя Калининского района. Травматический пистолет изъят, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее на Piter.TV: на Варшавской улице пациент направил пневматический пистолет на фельдшера скорой помощи. В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

