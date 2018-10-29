На Варшавской улице пациент направил пневматический пистолет на фельдшера скорой помощи

Мужчина угрожал медику и нажимал на спусковой крючок.

В Московском районе Петербурга 59-летний пациент во время вызова бригады скорой помощи угрожал 25-летнему фельдшеру пневматическим пистолетом. Мужчина направлял оружие в сторону медика и нажимал на спусковой крючок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Основная часть: Инцидент произошёл 11 апреля в квартире на Варшавской улице. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи столкнулись с агрессивным поведением пациента. Мужчина достал пневматический пистолет и начал угрожать фельдшеру. Полицейские, приехавшие по вызову, задержали нарушителя по горячим следам.

Оружие изъято. В отношении задержанного составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавших нет.

Ранее Piter.TV сообщал, что живодёр, убивший кота на глазах 4-летнего сына во Всеволожске, отправлен в СИЗО на два месяца.

