Живодёр, убивший кота на глазах 4-летнего сына во Всеволожске, отправлен в СИЗО на два месяца

Во Всеволожском районе Ленинградской области суд избрал меру пресечения 42-летнему мужчине, который 8 апреля в продуктовом магазине на глазах своего четырёхлетнего сына убил кота. Живодёр проведёт в изоляторе два месяца, сообщили в пресс-службе Всеволожского городского суда.Инцидент произошёл 8 апреля в одном из продуктовых магазинов Всеволожска. Обвиняемый, ранее судимый, жестоко расправился с животным, а затем бросил тело кота в продавца. Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу на два месяца, и суд удовлетворил это требование.

Как выяснил 78.ru, у 42-летнего Александра богатое криминальное прошлое. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по статьям "Террористический акт", "Захват заложника". В его "послужном списке" также сроки за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и хулиганство.

Супруга рецидивиста призналась, что знала о его судимостях. Из-за серьёзных проблем с законом его не брали на работу, поэтому в последнее время он неофициально трудился на стройке. Женщина утверждает, что у мужа спокойный характер, и ранее он не проявлял такой агрессии. Тем не менее, суд счёл доводы следствия убедительными и отправил живодёра под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге суд рассмотрит дело о подпольной типографии по производству корочек силовиков.

