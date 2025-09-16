Для восстановления Байкала: 78 миллионов омулей готовятся к выходу в озеро в мае

На заводе фиксируют рост популяции этого вида рыбы.

Подготовка к "большой воде": 78 миллионов икринок омуля подрастают на Большереченском заводе. Специалисты показали, как выхаживают будущее потомство в специальных пробирках. Уже в мае окрепшие особи отправятся в озеро Байкал, чтобы восполнить запасы рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Итоги весенней инвентаризации приятно удивили специалистов. Гибель эмбрионов в инкубационных аппаратах снизилась на три процента. Добиться таких результатов удалось благодаря модернизации завода. Теперь икринки растут в стерильных условиях. По словам сотрудников, рыбы разбиваются по природному циклу и чувствуют себя комфортно.

После реконструкции Большереченский завод готов принять свыше одного миллиарда икринок. Научные прогнозы говорят о росте посольской популяции омуля, и уже с 2027 года мы ждём увеличения нерестового стада, а значит, и объёмы закладки икры будут только расти. Занна Воронова, заместитель начальника Байкальского филиала ФГБУ "Главрыбвод"

Большереченский завод — старейшее и крупнейшее предприятие в Сибири, которое специализируется на искусственном производстве байкальского омуля. С 1933 года там осуществляется полный цикл: от оплодотворения икры до выпуска окрепшей молоди в "большую" воду.

