В организмах ракообразных на Байкале нашли следы ибупрофена

Ученые изучили 218 байкальских особей.

Остатки ибупрофена нашли ученые в организмах ракообразных на Байкале. Результаты исследования составили на основе более 200 особей амфипод – существ, которые питаются омулем и нерпой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки страны.

Анализ провели биологи Иркутского государственного университета. Они изучили организмы 218 особей байкальских ракообразных. Присутствие метаболитов ибупрофена указывает на то, что организмы, возможно, метаболизируют лекарственный препарат. Отмечается, что присутствие вещества обнаружили не только в прибрежной зоне, но и у тех представителей, которые живут на большой глубине.

Ранее сообщалось, что в водах Азовского моря поселился новый вид краба. Им оказался плоскоспинный грязевой краб Eurypanopeus depressus. Чаще всего его встречают в устьях рек и лагунах, как правило поблизости с устрицами. Первый раз ученые обнаружили краба в 2019 году.

Фото: Magnific