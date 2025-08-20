"Грязевой пришелец" из Атлантики: новый вид краба прижился в Азовском море

Новый вид краба обосновался в водах Азовского моря. Ранее его встречали только у берегов Атлантического океана и в западной части Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского и Институт океанологии имени П. П. Ширшова.

Морским "жильцом" оказался плоскоспинный грязевой краб Eurypanopeus depressus. Это небольшой вид длиной до 13 миллиметров с приплюснутым панцирем. Чаще всего встречается в устьях рек и лагунах, обычно поблизости с устрицами. Первый раз ученые обнаружили краба в 2019 году в Керченском проливе, на его изучение потратили пять лет.

По данным исследователей, "пришельца" принесло в Азовское море в балластных водах судов. Это жидкость, которая погружается на судно перед отправлением для обеспечения его маневренности и снижения нагрузки на корпус. Там могут находиться сотни морских микробов и растений.

