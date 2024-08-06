Сухогруз с кукурузой начал тонуть в Азовском море

Судно планирует отправиться на ремонт в Азов.

Сухогруз с кукурузой начал тонуть в акватории Азовского моря. По информации от источников Telegram-канала BAZA, судно получило пробоину вблизи порта города Азова. Речь идет о "Павле Грабовском", который движется по маршруту из Ростова до турецкого города Самсуна под национальным флагом Панамы. В длину судно достигает 114 метров при ширине в 14 метров. на борту экипаж хранит порядка трех тысяч тонн сельскозозяйственной продукции.

По данным от "Базы", иностранные моряки не стали посылать сигнал бедствия, а только запросили разрешение зайти в морской порт Азова для того, чтобы починить судно. Такой сценарий будет возможен после того, как на побережье специалисты зафикируют уровень воды повыше. Сейчас из-за большой осадки сухогруз может оказаться на мели. на помощь экипажу вышли ледоколы "Капитан Демидов" и "Капитан Чудинов".

Танкер Koala обследует водолазная группа Морспасслужбы.

Фото и видео: Telegram / BAZA