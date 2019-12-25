В России утвердили ГОСТ на кукурузное масло
Сегодня, 7:49
Обновление вступит в силу с первого сентября следующего года.

Росстандарт утвердил на территории страны межгосударственный стандарт на кукурузное масло. Текст соответствующего документа по СМИ распространила прес-сслужба профильного ведомства. Специалисты пояснили, что требования по нововведениям вступят в законную силу с 1 сентября 2027 года. Нормы распространяются на продукт, который извлекается из зародышей зерна початков, и предназначенный для непосредственного употребления в пищу. В частности, речь также идет о применении масла в детском питании, других отраслях пищевой промышленности, а также продовольственного сырья, подлежащего рафинации на российских предприятиях по производству пищевой масложировой продукции. В частности, в ГОСТе указана классификация кукурузного масла,  технические требования к нему и сырью, из которого оно изготавливается.

Отмечается, что единый стандарт разработан некоммерческой организацией "Масложировой союз России". 

