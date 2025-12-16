Пушилин: в ДНР все готово для запуска ж/д сообщения, но пока это небезопасно

Глава ДНР объяснил, почему данное направление еще не стало ключевым для пассажиро- и грузопотока в регионе.

Местная инфраструктура на территории Донецкой Народной Республике готова к запуску полноценного железнодорожного сообщения, в том числе пассажирских составов. В частности, полностью отстроены вокзалы, частично произведен ремонт. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" на полях Петербургского международного экономического форума сделал глава ДНР Денис Пушилин. Российский чиновник объяснил, что пока что данный вид перевозок не реализуется в связи с небезопасностью маршрута. При этом железную дорогу власти региона находят одной из ключевых в плане грузопотока и пассажиропотока.

Но, к сожалению, вопросы безопасности и наши правоохранители пока не дают отмашку на полноценный запуск железнодорожного сообщения. Денис Пушилин, глава ДНР

В республике уже открыта часть пригородных рейсов, однако пока что говорить о значительном расширении пассажиропотока в ДНР будет преждевременно.

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Фото: Telegram / ТАСС