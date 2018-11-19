В России утвердили обновленный ГОСТ на гипермаркеты, киоски и ПВЗ

Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня 2027 года.

На территории России утвержден обновленный ГОСТ на предприятия торговли, который характеризует такие торговые форматы, как супермаркеты, киоски, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и прочее. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы "Роскачества". СПециалисты заметили, что в документе устанавливается четкая типология объектов розничной торговли. За основу эксперты взяли такие ключевые критерии, как размер торговых площадей, специализация ассортимента, формат обслуживания покупателей и особенность применяемых технологических процессов.

Сотрудники профильного ведомства пояснили, что многообразие торговых форматов по стране распределено по категориям в зависимости от масштаба деятельности. В России могут работать гипермаркеты, супермаркеты (универсамы) и магазины-склады. Также в ГОСТе подробно описаны параметры малых объектов, к которым относятся минимаркеты, торговые павильоны и палатки, киоски, мобильные торговые объекты. Кроме этого обозначены отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, пунктов приема и выдачи заказов (ПВЗ), постаматов.

Принятие новой редакции стандарта отражает структурные изменения рынка, связанные с бурным ростом электронной коммерции. Документ призван унифицировать подходы к учету, планированию и развитию как традиционной, так и цифровой торговой инфраструктуры на территории России. пресс-служба Роскачества

