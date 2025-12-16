В Петербурге 9 июня температура воздуха составит до +22 градусов

При облачности в небе появятся прояснения, а ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали, какая погода ожидается в Северной столице во вторник, 9 июня. Завтра летнее тепло продолжит радовать горожан: столбик термометра покажет до +22 градусов.

Ночью будет немного прохладнее, температура воздуха составит +14 градусов. При облачности в небе появятся прояснения, а ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди. Подует слабый ветер переменных направлений, атмосферное давление понизится.

Также дожди прогнозируют на День России, 12 июня. Стоит ожидать температуру воздуха в +20 градусов, предупредил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Фото: Piter.TV