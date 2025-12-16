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В Петербурге 9 июня температура воздуха составит до +22 градусов
Сегодня, 17:29
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В Петербурге 9 июня температура воздуха составит до +22 градусов

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При облачности в небе появятся прояснения, а ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали, какая погода ожидается в Северной столице во вторник, 9 июня. Завтра летнее тепло продолжит радовать горожан: столбик термометра покажет до +22 градусов. 

Ночью будет немного прохладнее, температура воздуха составит +14 градусов. При облачности в небе появятся прояснения, а ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди. Подует слабый ветер переменных направлений, атмосферное давление понизится. 

Также дожди прогнозируют на День России, 12 июня. Стоит ожидать температуру воздуха в +20 градусов, предупредил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лето, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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