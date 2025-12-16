Во Фрунзенском районе появится новый торгово-развлекательный комплекс со спортивным объектом

Часть площадей комплекса станет городской.

В одном из кварталов Фрунзенского района Санкт-Петербурга подготовили проект нового многофункционального комплекса. Решение об утверждении градостроительной документации приняли на совещании губернатора Александра Беглова с представителями городского правительства.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", новый объект разместится между Дунайским проспектом и улицами Олеко Дундича, Балканской и Малой Балканской. В здании планируют создать торговые, общественные и спортивные пространства, которые смогут использовать жители района.

Часть площадей комплекса станет городской. Инвестор передаст Петербургу не менее 300 квадратных метров, где планируется открыть спортивную площадку.

Квартал сложившейся застройки во Фрунзенском районе получит новый спортивный и торгово-развлекательный центр. Инвестор безвозмездно передаст в нём городу не менее 300 квадратных метров. Планируем обустроить на этой площади востребованный жителями спортивный объект. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Одновременно с подготовкой проекта комплекса город развивает прилегающую транспортную сеть. Для улучшения движения уже проектируются две улицы, одна из которых станет продолжением Балканской улицы. Еще один подъезд к объекту появится со стороны Малой Балканской улицы.

Строительство дорожных объектов возьмет на себя инвестор. После завершения работ новые участки инфраструктуры передадут Санкт-Петербургу. Ожидается, что это поможет улучшить доступность территории и сделает новый комплекс удобнее для посетителей.

Фото: Piter.tv