Петербургские футбольные школы разгромили соперников на первенстве СЗФО в Пскове

Завтра соревнования продолжатся.

Во Пскове продолжается первенство Северо-Западного федерального округа по футболу среди юношей 2012 года рождения. В турнире принимают участие 16 команд из шести регионов России.

Второй игровой тур оказался крайне успешным для представителей Петербурга, которые были представлены тремя спортивными школами: команда "Динамо-Центр" одержала уверенную победу над "Советском" из Калининградской области со счетом 7:0. Спортшкола "Ижорец" обыграла калининградскую "Балтику" со счетом 2:0. СШ №2 Невского района в упорной борьбе вырвала победу у местной команды "Стрела" — 2:1.

Завтра соревнования продолжатся. В случае успеха в предстоящих матчах все три петербургские коллективы гарантируют себе выход в четвертьфинал первенства.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 9 августа состоится полумарафон "Северная столица".

Фото: Piter.TV