Разработка онковакцины и поставка отечественных авто: как сотрудничают Россия и Куба

Например, в прошлом году в Гаване открылся филиал Южного федерального университета.

За прошлый год Россия нарастила импорт из Кубы на 20%. Так, продолжают активно развиваться поставки российских автомобилей – в том числе, "УАЗ", "КамАЗ" и "Лада". Российской стороной будет передано 50 автомобилей марки "Москвич" для таксопарка в Гаване. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он обратился с приветственным словом к участникам бизнес-диалога в рамках ПМЭФ-2026.

Россия и Куба ведут активное сотрудничество и в гуманитарной сфере. Так, в прошлом году в Гаване открылся филиал Южного федерального университета. А также на Кубе работают восемь центров по изучению русского языка. Кроме того, обсуждалось партнерство в медицине. В прошлом году Россия поставила шесть тонн субстанций для производства лекарств, а сегодня будет подписан меморандум о совместной разработке онковакцин. Что касается агропромышленного сектора: 90 российских предприятий заинтересованы в поставках на Кубу мясной, молочной и рыбной продукции.

В фокусе межправительственной комиссии – наращивание проектной деятельности в соответствии с нашим планом-2030. Важно создавать практические механизмы сотрудничества – расчёты в национальных валютах, прямые региональные и отраслевые партнёрства. Дмитрий Чернышенко, зампред правительства РФ

Чернышенко добавил, что этот год ознаменован особой датой – 100-летием со дня рождения лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. В память об этом выдающемся государственном и политическом деятеле пройдут различные мероприятия.

Ранее сообщалось, как власти поддерживают экспорт российских технологий в транспортном секторе.

Видео: Правительство РФ

