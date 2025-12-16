Поезд из Евпатории в Петербург отменили, пассажиров отвезут на автобусах до Симферополя

Вернуть деньги за билет можно без взимания сборов.

Поезд №180 Евпатория – Санкт-Петербург отменен после временного закрытия Крымского моста. Несмотря на то, что движение уже возобновили, отправление не состоится. Об этом пишет пресс-служба "Гранд сервис экспресс".

Пассажиров поезда доставят из Евпатории до Симферополя на автобусах, где можно будет пересесть на поезд №068 Симферополь – Москва. Планируемое отправление поезда – в 19.50. Отмечается, что автобусы будут ждать в Евпатории на привокзальной площади в 17.00. Пассажиров просят приезжать заранее.

Для тех, которые следует до Санкт-Петербурга, на станции Придача будет организована пересадка на другой поезд. Кроме того, есть возможность вернуть проездные документы без взимания сборов. Сотрудники компании оперативно рассылают SMS-сообщения с подробной информацией. При возникновении вопросов можно обращаться на горячую линию: 8 800 775 54 53.

Ранее сообщалось, что задержки поездов из-за временного перекрытия Крымского моста составляют 7 часов.

Фото: Magnific