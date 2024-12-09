В Симферополе эвакуировали сортировочный центр Wildberries

Симферопольский сортировочный центр торговой площадки Wildberries в ночь на 24 июля был эвакуирован согласно требованиям безопасности. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ. Также стало известно о том, что временно работа логистических комплексов, расположенных под Санкт-Петербургом в Шушарах, а также на территории Уткиной Заводи в Северной столице России приостановлена. Специалисты пояснили, что дополнительно расскажут о возобновлении функционирования объектов после устранения угроз.
Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.
сообщение компании
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Фото: Telegram / Wildberries
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