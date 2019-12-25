Ким: пострадавшие от атак ВСУ продавцы WB начнут получать выплаты

Основательница компании рассказала о принятых руководством решениях.

На российской территории мелкие и наименее защищенные предприниматели из числа пострадавших от атак Вооруженных сил Украины на склады компании Wildberries начали получать выплаты с 22 июля. Соответствующий комментарий подписчикам в социальных сетях сделала предпринимательница Татьяна Ким. Женщина пояснила, что свыше 88 продавцов на онлайн-площадке получат в течение суток денежные средства, кторые отобразятся на балансе в личном кабинете. Аналогичный период времени отводится на нормализацию работы цифрового торгового сервиса по вывозу товаров. Известно, что в приоритете заявлена сборка покупательских заказов. Такой процесс, по словам основательницы компании, важен в целях обеспечения стабильного потребительского спроса.

Все складские комплексы WB застрахованы. Однако реалии страхового рынка таковы, что текущие страховки от страховых компаний для крупных промышленных объектов исключают террористические риски и атаку БПЛА. Татьяна Ким, основатель Wildberries

Татьяна Ким добавила, что руководство Wildberries начало организацию финансовой поддержки своих продавцов с первых дней атаки БПЛА ВСУ, несмотря на существующие форс-мажорные обстоятельства. Однако действующая страховка промышленных объектов не предусматривает террористические риски и атаку дронов. В компании обратились в профильные государственные структуры и к банкам-партнерам для поиска системного решения по проблеме.

Напомним, что 18 июля противник ударил дронами по логистическим центрам Wildberries, расположенным в Тамбовской ои Московской областям. В Котовске погиб один человек, еще семеро сотрудников склада стали жертвами трагедии в Электростали. Далее под удар попали также объекты компании в Невинномысске Ставропольского края, а также в Краснодаре. В результате всех нападений пострадали десятки человек, некоторые из раненых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах.

Ким заявила об атаке на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.

Фото: Telegram / Татьяна Ким