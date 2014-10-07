Ким заявила об атаке на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Wildberries эвакуировал свои логистические центры в Краснодаре и Невинномысске

Российская торговая компания Wildberries эвакуировал собственные логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях "в соответствии с требованиями безопасности". Соответствующий комментарий подписчикам в социальных сетях сделала предпринимательница Татьяна Ким. Ранее власти этих регионов и оперативный штаб уведомили населения о том, что на территории фиксируется в ночь на 22 июля атака беспилотниками со стороны Вооруженных сил Украины. В частности губернатор Ставрополья Владимир Владимиров проинформировал население о том, что пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на складской комплекс в Невинномысске. Пациенты получили медицинскую помощь амбулаторно.

Оперштаб Кубани рассказал о трех пострадавших в результате падения дронов на складской комплекс. Позже помещение воспламенилось. Все раненые были доставлены в профильные учреждения здравоохранения, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В Белгородской области умер мужчина, раненный при ударе ВСУ 18 июля.

Фото: Telegram / Татьяна Ким