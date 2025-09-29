В Белгородской области умер мужчина, раненный при ударе ВСУ 18 июля

Оперативный штаб региона сообщил о гибели пострадавшего при налете БПЛА ВСУ.

Россиянин, получивший тяжелые ранения 18 июля в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус на территории Белгородской области, скончался в больнице. Соответствующими данными с общественностью поделились через Telegram-канал представители оперативного штата по российскому региону. Известно, что в результате атаки противника дронами по транспортном средству в поселке Дубовое Белгородского округа пострадали пять человек. От полученных травм на месте скончался мужчина. Один пострадавший по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Шестнадцатилетняя девушка были госпитализирована в детскую областную клиническую больницу.

Вчера в отделении реанимации скончался мужчина, который пострадал при атаке дрона на пассажирский автобус 18 июля в поселке Дубовое. пресс-служба оперштаба по Белгородской области

В Белгородской области 2 июля при ударе БПЛА погиб мужчина.

Фото: Telegram / Оперштаб Белгородской области