В Белгородской области при ударе БПЛА погиб мужчина

Оперштаб российского региона рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ.

Украинский беспилотник ударил по частному дому, расположенного на территории села Малакеево в Белгородской области. Соответствующими данными с общественностью поделились через Telegram-канал представители оперативного штата по российскому региону. Известно, что в результате атаки противника дронами скончался мужчина, который находился в здании. Кроме этого травмирована его супруга. При детонации БПЛА помещение воспламенилось. Однако огонь был ликвидирован силами ГУ МЧС России и добровольной пожарной командой.

Приносим соболезнования родным и близким. Супруга погибшего получила акубаротравму и ссадины голени. Медики оказали ей помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась. пресс-служба оперштаба по Белгородской области

Ранее, 24 июня, в Белгородской области при атаке ВСУ погиб человек.

Фото: Оперштаб Белгородской области